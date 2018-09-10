BM'den İdlib'de 21. yüzyılın en büyük kayıplarının yaşanacağı uyarısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarını sürdürdüğü Suriye'nin İdlib ilinde 21. yüzyılın en büyük insani kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Lowcock, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "İdlib için hepimiz alarma geçtik. İdlib halkı için bu anın ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizmek istiyorum." dedi.

İdlib'de yaklaşık 4 milyon sivilin yaşadığını, bunların 2 milyonunun insani yardımlara ihtiyaç duyduğunu anlatan Lowcock, "Korumasız durumdaki insanlar için son derece alarm durumundayız." ifadesini kullandı.

Lowcock, geçmişte Doğu Guta ve Halep'teki sivillerin çoğunun yapılan anlaşmalarla İdlib'e geldiğini, bunun aksine İdlib halkının böyle bir şansı olmadığını vurgulayarak, bölgede yaşanacak olası bir trajediye dikkati çekti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, "İdlib'de gelecek birkaç ay, en kötü insani felaket haline dönüşmeden ve 21. yüzyılın en büyük insani kayıpları yaşanmadan bu sorunla başa çıkmanın yolları olmalı. Bu bizim en önemli mesajımızdır." diye konuştu.