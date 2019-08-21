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BM'den İdlib'de 3 milyon sivil tehlike altında uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 20:30 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "İdlib'e yönelik saldırıların artması 3 milyon sivilin hayatını etkileyecek yeni sorun dalgası yaratabilir" - "Çok sayıda kişi çatışmalar nedeniyle ülke içinde 5 kez yerinden edildi, bazıları ise 10 kez yaşadığı yeri terk etmeye zorlandı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısında tırmanan gerginliğin ve İdlib'e yönelik saldırıların artmasının 3 milyon sivilin güvenliğini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Dujarric, günlük basın brifinginde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sivillere, hastanelere ve okullara yönelik devam eden saldırıları kınadığını söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısında tırmanan gerginliğe dikkati çeken Dujarric, ''İdlib'e yönelik saldırıların artması 3 milyon sivilin hayatını etkileyecek yeni sorun dalgası yaratabilir.'' dedi.

Dujarric, tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı göstermesi çağrısı yaparak Rusya ve Türkiye'nin 2018 yılında varmış olduğu İdlib mutabakatına derhal geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

- Çatışmalar nedeniyle 10 kez yerinden edilenler var

İdlib'e yönelik dünkü saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini kaydeden Dujarric, aralarında 2 çocuğun da olduğu 14 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Dujarric, çatışmalar nedeniyle Hama'nın kuzeyinde 15 bin kişinin yerinden edildiğini ve son 4 ayda ise yarım milyondan fazla kişinin evlerini tekrar terk etmek zorunda kaldığını hatırlatarak "Çok sayıda kişi çatışmalar nedeniyle ülke içinde 5 kez yerinden edildi, bazıları ise 10 kez yaşadığı yeri terk etmeye zorlandı." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağına (SNHR) göre, Suriye'de rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos'ta İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivil hayatını kaybetti.

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