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BM’den İdlib’de Ateşkes Çağrısı

18.02.2020 18:22 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye’nin kuzeybatısında rejim güçleriyle muhalifler arasında süren çatışmalarda bu yıl yaklaşık 300 sivilin öldürüldüğüne dikkat çekerek mülteci kampları, okullar ve hastanelerin hedef alındığı saldırıları kınadı

BM’den İdlib’de Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye’nin kuzeybatısında rejim güçleriyle muhalifler arasında süren çatışmalarda bu yıl yaklaşık 300 sivilin öldürüldüğüne dikkat çekerek mülteci kampları, okullar ve hastanelerin hedef alındığı saldırıları kınadı. Bachelet ayrıca tüm tarafları ateşkese çağırdı.

Cenevre’de Salı günü açıklama yapan Bachelet, bölgede “hiçbir sığınağın güvenli olmadığını” savundu, Suriyeliler’in şu an “öncesinden daha da risk altında” olduklarını söyledi.

Bachelet, Rusya destekli rejim güçlerinin İdlib bölgesindeki muhaliflere yönelik saldırılarına atfen, “Yönetimin harekatı devam ettiği sürece insanlar daha da küçük alanlara sıkışmak zorunda kalacak ve korkarım ki daha fazla kişi öldürülecek” dedi.

Cenevre’de yapılan toplantıda BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville de açıklamalarda bulundu, Suriye ve Rusya’nın askeri hamlelerini eleştirdi. Colville, “Hastaneler, tıbbi tesisler ve okullara yönelik saldırıların sayısına bakılırsa, bunların hepsi kaza sonucu olamaz” dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat Pazartesi günü beklenmedik bir anda, uzun bir aradan sonra televizyon ekranından halka seslenerek Halep’te kontrolun Suriye ordusunun eline geçtiğine vurgu yaparak, İdlib’de de operasyonların devam edeceğini söyledi.

İdlib’de Suriye ordusunun saldırılarının önüne geçebilmek amacıyla bölgeye birlik gönderen Türk yetkililerse Esat’ın en önemli müttefiği Ruslar’la uzlaşı sağlamak için Moskova’da görüşmeler yürütüyor.

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