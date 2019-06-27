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BM’den İdlib’de "insani kabus" uyarısı

27.06.2019 22:05 | Son Güncelleme

BM ve yardım kuruluşları İdlib’de yaklaşık 3 milyon kişinin yaşabileceği insani felaket konusunda uyarıda bulundu.

BM yetkilisi Lowcock, siyasetin başarısızlığının bedelini masum insanların ödediğini söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşları, Suriye'nin İdlib vilayetinde yaklaşık 3 milyon kişinin bu yüzyıl içinde görülmeyen "insani bir kabus" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Suriye'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan BM ile 11 örgütün yöneticileri Perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada, bölgede krizin daha da tırmanmasından duydukları endişeyi dile getirdi. Açıklamada, yaklaşık bir milyonunu çocukların oluşturduğu bölge sakinlerinin sürekli saldırı altında kaldıkları ifade edildi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "En kötü korkularımız şimdi gerçek oldu" dedi. Lowcock, şiddete son verme konsunda siyasetin başarısızlığının bedelini masum insanların ödediğini belirtti. BM yetkilisi, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen okullar, hastaneler ve pazar yerlerinin bombalandığını da sözlerine ekledi.

BM ve yardım örgütleri sosyal medyada #WorldIsWatching (Dünya Seyrediyor) etiketi ile ile başlattıkları kampanya ile Suriye'nin kuzeybatısında yaşanan krizin unutulmamasını hedefliyorlar.

Nisan ayından beri çatışmalar sürüyor

Türkiye sınırına yakın İdlib vilayeti radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü çevresinde toplanan silahlı muhaliflerin kontrolü altındaki son yer sayılıyor.

Rusya'nın desteği ile Suriye rejimine bağlı güçlerin başlattığı operasyon Nisan ayından bu yana yoğun bir şekilde devam ediyor. Ankara ve Moskova, Eylül 2018'de Soçi mutabakatı ile İdlib'de sivillerin korunmasını amaçlayan gerginliği azaltma bölgelerinin kurulması konusunda anlaşmıştı. Ancak mutabakatın tam olarak uygulanamaması üzerine bölgeye askeri operasyon başlatılmıştı.

BM, saldırılardan Suriye rejimini sorumlu tutuyor. BM Güvenlik Konseyi'nde de bugüne kadar çatışmaların sona ermesini sağlayacak bir adım atılmadı.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılının ardından bölgeye çok fazla sayıda mültecinin yerleşmesi nedeniyle nüfusun yaklaşık 2 milyondan 3 milyona yükseldiği belirtiliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 330 bin kişinin kuzeye ve Türkiye sınırına kaçtığını belirten BM, toplam bir milyon kişinin Türkiye'ye kaçmak zorunda kalabileceğini tahmin ediyor.

epd/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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