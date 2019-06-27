BM yetkilisi Lowcock, siyasetin başarısızlığının bedelini masum insanların ödediğini söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşları, Suriye'nin İdlib vilayetinde yaklaşık 3 milyon kişinin bu yüzyıl içinde görülmeyen "insani bir kabus" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Suriye'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan BM ile 11 örgütün yöneticileri Perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada, bölgede krizin daha da tırmanmasından duydukları endişeyi dile getirdi. Açıklamada, yaklaşık bir milyonunu çocukların oluşturduğu bölge sakinlerinin sürekli saldırı altında kaldıkları ifade edildi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "En kötü korkularımız şimdi gerçek oldu" dedi. Lowcock, şiddete son verme konsunda siyasetin başarısızlığının bedelini masum insanların ödediğini belirtti. BM yetkilisi, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen okullar, hastaneler ve pazar yerlerinin bombalandığını da sözlerine ekledi.

BM ve yardım örgütleri sosyal medyada #WorldIsWatching (Dünya Seyrediyor) etiketi ile ile başlattıkları kampanya ile Suriye'nin kuzeybatısında yaşanan krizin unutulmamasını hedefliyorlar.