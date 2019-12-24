BM'den İdlib'deki çatışmaları derhal durdurma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sığınmacıların içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek, Suriye’nin İdlib vilayetindeki çatışmaların derhal durdurulmasını talep etti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konu ile ilgili açıklamasında, "Genel Sekreter tüm taraflara, sivilleri koruma görevlerini hatırlatıyor" dedi. İdlib bölgesinde çatışmaların yoğunlaşması ile birlikte on binlerce insanın Türkiye sınırına doğru harekete geçtiği bildiriliyor.

Türkiye'nin halihazırda 3,7 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise daha fazla sığınmacı kabul edebilecek kapasiteye sahip olmadıklarını ifade etti. Bir Türk heyeti konuyu Rus yetkililerle görüşmek için Pazartesi günü Rusya'ya gitmişti. İdlib vilayetine harekat düzenleyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu, Rusya'dan destek görüyor.

İdlib'de Esad'a karşı savaşan bazı muhalif gruplarla ittifak halinde olan Ankara ise Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafında bir güvenlik koridoru oluşturarak, buraya Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek istiyor. Rusya'da yapılan görüşmelerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.