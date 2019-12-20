BM'den İdlib'deki duruma ilişkin ''alarm verici'' uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırılarına devam ettiğini ve silahlı muhalif grupların da kentin güneyinde ve Halep'e yönelik saldırılarını artırdığını belirterek, sahadaki durumun ''alarm verici'' olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyini Suriye'ye ilişkin bilgilendiren Mueller, ülkenin bir çok yerinde insani durumun bu yılın başına göre çok daha kötü olduğuna dikkati çekti.

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırılarına devam ettiğini ve silahlı muhalif grupların da kentin güneyinde ve Halep'e yönelik saldırılarını artırdığını belirten Mueller, sahadaki durumu ''alarm verici'' olarak nitelendirdi.

- İdlib'de 60 bin kişi yerinden edildi

Çatışmalar nedeniyle İdlib'den 60 bine yakın kişinin yerinden edildiğini belirten Mueller, tam ölçekli bir saldırının bölgedeki 3 milyon kişi için felaketle sonuçlanacağını kaydetti.