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BM’den İdlib’e 17 TIR insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardımı sürüyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardımı sürüyor. Bu kapsamda 17 TIR dolusu malzeme kente gönderildi. BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden 17 TIR'a insani yardım malzemesi yüklendi. BM görevlileri eşliğinde TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından konvoy, İdlib'e hareket etti. Malzemeler bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.

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