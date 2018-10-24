BM'den İdlib'e 27 TIR insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 27 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR’lar jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. İnsani yardım malzemesi yüklü 27 TIR Gümrük sahasına girdi. Yapılan işlemlerin ardından da İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemeler İdlib’de halka dağıtılacak.

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