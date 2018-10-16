HABER

BM’den İdlib’e 28 TIR yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler(BM) tarafından Suriye’nin İldin kentine insani yardım gönderildi.

BM’den İdlib’e 28 TIR yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)-BİRLEŞMİŞ Milletler(BM) tarafından Suriye’nin İldin kentine insani yardım gönderildi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden yüklenen TIR’lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. BM ve Jandarma ekiplerinin eskortluk yaptığı 28 TIR Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından İdlib’e hareket etti. Öte yandan Cilvegözü’nde İdlib’e yönelik insani yardım ve ticaret malı yüklü TIR’lar yoğunluk oluşturuyor. Günde ortalama 300 TIR’ın çıkış yaptığı Cilvegözü’ndeki ara bölgeye yüklerini boşaltan TIR’lar tekrar Türkiye’ye geliyor. Giden TIR’larda ise çimento, insani yardım malzemesi, İdlib’e beton bloklar bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

BM’den İdlib’e 28 TIR yardımBM’den İdlib’e 28 TIR yardımBM’den İdlib’e 28 TIR yardımBM’den İdlib’e 28 TIR yardım

PARTNERTürkiye'de 5'inci kez görüldü!Türkiye'de 5'inci kez görüldü!
4 üniversitede  FETÖ/PDY Operasyonu: 20 gözaltı4 üniversitede  FETÖ/PDY Operasyonu: 20 gözaltı
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulunduSuudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için 'toz bulutu' uyarısı

İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!

İstanbul'da 4 üniversiteye dev operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında!

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulundu

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama: Kanıt bulundu

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Hasan Mezarcı Twitter hesabından medyayı eleştirdi: İnanmayan helak olacak!

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

Başkentte gökyüzünü toz bulutu kapladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.