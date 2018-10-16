BM’den İdlib’e 28 TIR yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)-BİRLEŞMİŞ Milletler(BM) tarafından Suriye’nin İldin kentine insani yardım gönderildi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden yüklenen TIR’lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. BM ve Jandarma ekiplerinin eskortluk yaptığı 28 TIR Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından İdlib’e hareket etti. Öte yandan Cilvegözü’nde İdlib’e yönelik insani yardım ve ticaret malı yüklü TIR’lar yoğunluk oluşturuyor. Günde ortalama 300 TIR’ın çıkış yaptığı Cilvegözü’ndeki ara bölgeye yüklerini boşaltan TIR’lar tekrar Türkiye’ye geliyor. Giden TIR’larda ise çimento, insani yardım malzemesi, İdlib’e beton bloklar bulunuyor.
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