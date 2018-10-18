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BM’den İdlib’e 30 TIR insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 30 TIR insani yardım gönderildi.

BM’den İdlib’e 30 TIR insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 30 TIR insani yardım gönderildi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden yüklenen TIR’lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. BM ve jandarma ekiplerinin eskortluk yaptığı 30 TIR, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından İdlib’e hareket etti. Yardımlar İdlib ve kırsalındaki halka dağıtılacak.

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BM’den İdlib’e 30 TIR insani yardımBM’den İdlib’e 30 TIR insani yardım

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