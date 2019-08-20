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BM’den İdlib’e 30 TIR insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib kentine içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 30 TIR gönderildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib kentine içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 30 TIR gönderildi. BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen TIR’lar Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri eşliğinde BM görevlileri tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından insani yardım yüklü 30 TIR, İdlib’e hareket etti. TIR’lardaki yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

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