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BM’den İdlib’e 34 TIR insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:52 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM’den İdlib’e 34 TIR insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 34 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki lojistik depolarından sayısının fazla olması sebebiyle iki grup halinde gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR’ları, İdlib ve krısalındaki sivillere dağıtılmak üzere Cilvegözü Sınıf Kapısı'ndan kente hareket etti.

FOTOĞRAFLI

BM’den İdlib’e 34 TIR insani yardımBM’den İdlib’e 34 TIR insani yardımBM’den İdlib’e 34 TIR insani yardımBM’den İdlib’e 34 TIR insani yardım

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