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BM’den İdlib’e 35 TIR insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına gönderdiği insani yardım malzemesi yüklü 35 TIR, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaptı.

BM’den İdlib’e 35 TIR insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına gönderdiği insani yardım malzemesi yüklü 35 TIR, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaptı.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki BM'ye ait lojistik depolarından yüklenen 35 TIR jandarma ve BM ekiplerinin öncülüğünde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi ve buradaki işlemlerin ardından da İdlib’e hareket etti. İnsani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.

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BM’den İdlib’e 35 TIR insani yardımBM’den İdlib’e 35 TIR insani yardımBM’den İdlib’e 35 TIR insani yardım

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