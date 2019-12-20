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BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:50 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından, Suriye’nin İdlib kentine 35 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından, Suriye’nin İdlib kentine 35 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM'nin lojistik depolarından yüklenen 35 TIR, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından yardım TIR’ları İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri bölgede bulunan sivillere dağıtılacak.

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