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BM’den İdlib’e 40 TIR insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye’nin İdlib kentine 40 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye’nin İdlib kentine 40 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklendi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR’ları, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib'e hareket etti. Yardımlar, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.

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