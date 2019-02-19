HABER

BM'den İdlib'e insani yardım 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 21 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e insani yardım 

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 21 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM’nin Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR’lar jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib’e hareket etti. BM’nin yardım TIR’larında bulunan insani yardım malzemesinin İdlib ve kırsalında yaşayan halka dağıtılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

BM'den İdlib'e insani yardım BM'den İdlib'e insani yardım BM'den İdlib'e insani yardım BM'den İdlib'e insani yardım

Bu otelde dokunduğunuz her şey satılıkBu otelde dokunduğunuz her şey satılık
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çantasından çıkanlar şaşırttı

Çantasından çıkanlar şaşırttı

Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz

Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Daha önce hiç görmediniz

2'si polis 5 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısından yeni görüntüler

2'si polis 5 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısından yeni görüntüler

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nde ilk adım atıldı

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nde ilk adım atıldı

Berna Laçin'in hapsi isteniyordu! Karar verildi

Ünlü oyuncunun hapsi isteniyordu! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.