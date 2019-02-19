BM'den İdlib'e insani yardım 

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 21 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM’nin Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR’lar jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib’e hareket etti. BM’nin yardım TIR’larında bulunan insani yardım malzemesinin İdlib ve kırsalında yaşayan halka dağıtılacağı belirtildi.
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