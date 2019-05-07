BM'den İdlib'e yönelik hava saldırıları ''alarm verici'' açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde yüzlerce ölüme, yaralanmaya ve 150 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olan hava saldırılarının ''alarm verici'' olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde rejim ve destekçileri, muhalif gruplar ve Heyet Tahrir Şam'ın da dahil olduğu artan çatışmaları endişeyle takip ettiği ifade edildi.

5 Mayıs'taki hava saldırılarında 3 hastanenin, 30 Nisan'dan beri ise 9 okulun vurulduğu ve birçok okulun kapandığı belirtilen açıklamada, Guterres'in, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde yüzlerce ölüme, yaralanmaya ve 150 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olan hava saldırılarının ''alarm verici'' olduğunu belirttiği kaydedildi.

Tüm tarafların uluslararası insani hukuka saygı duymasını, sivilleri korumasını ve Ramazan ayında gerginliği azaltılmasını isteyen Guterres, Astana garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'a ateşkes anlaşmasının uygulanmasını sağlamaları çağrısında bulundu.