BM'den iklim koşullarının gıda güvenliğini riske attığı uyarısı

ANKARA/BANGKOK (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), iklim değişikliği ile arazinin ve diğer kaynakların yok olması nedeniyle gıda güvenliğinin bozulduğu uyarısında bulunarak, dünya genelinde "sıfır aç" hedefine ulaşmak için daha iyi politikalar ve teknolojiler uygulanması çağrısı yaptı.

FAO ve Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (IFPRI) tarafından yayımlanan raporda, dünyada yetersiz beslenen kişi sayısının 2016'da 804 milyon iken 2017'de yaklaşık 821 milyona çıktığı belirtildi.

Raporda, Afrika'da açlık hala çok şiddetli olsa da en fazla yetersiz beslenen kişilerin Asya-Pasifik bölgesinde yaşadığı ve bu kişilerin sayısının 500 milyondan fazla olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Dünyada yetersiz beslenenlerin oranının 2017'de yüzde 10,9'a yükselmiş olabileceğine işaret edilen raporda, Afrika nüfusunun yaklaşık yüzde 21'ine tekabül eden 256 milyondan fazla kişiyi etkileyen yetersiz beslenmeden Asya-Pasifik'teki nüfusun yüzde 11,4'ü olan yaklaşık 515 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.