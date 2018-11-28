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BM'den iklim koşullarının gıda güvenliğini riske attığı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

BM'den iklim koşullarının gıda güvenliğini riske attığı uyarısı

ANKARA/BANGKOK (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), iklim değişikliği ile arazinin ve diğer kaynakların yok olması nedeniyle gıda güvenliğinin bozulduğu uyarısında bulunarak, dünya genelinde "sıfır aç" hedefine ulaşmak için daha iyi politikalar ve teknolojiler uygulanması çağrısı yaptı.

FAO ve Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (IFPRI) tarafından yayımlanan raporda, dünyada yetersiz beslenen kişi sayısının 2016'da 804 milyon iken 2017'de yaklaşık 821 milyona çıktığı belirtildi.

Raporda, Afrika'da açlık hala çok şiddetli olsa da en fazla yetersiz beslenen kişilerin Asya-Pasifik bölgesinde yaşadığı ve bu kişilerin sayısının 500 milyondan fazla olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Dünyada yetersiz beslenenlerin oranının 2017'de yüzde 10,9'a yükselmiş olabileceğine işaret edilen raporda, Afrika nüfusunun yaklaşık yüzde 21'ine tekabül eden 256 milyondan fazla kişiyi etkileyen yetersiz beslenmeden Asya-Pasifik'teki nüfusun yüzde 11,4'ü olan yaklaşık 515 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.

Artan nüfusun uygun fiyatlarla daha fazla besleyici gıda tedarik edilmesini gerektirdiğine vurgu yapılan raporda, toprak, su ve iklim değişikliği açısından insan sayısı dünyanın taşıma kapasitesini aştığı için “doğal kaynak tabanının kırılganlığı” göz önüne alındığında çiftliklerde üretimin artmasının da zorlaştığı bildirildi.

Raporda, gıda güvenliğinin çeşitli nedenlerden dolayı ekonomik ve besleyici gıdalara yeterli erişimi olmayan milyonlarca insan için belirsizliğini koruduğu ancak aynı zamanda iç kargaşa ve diğer çatışmalarla tehlikede olduğu belirtildi.

FAO, küresel gıda talebinin 2013'ten 2050'ye kadar çok fazla artacağı tahmininde bulunurken, çabaları artırmadan açlığı yok etme hedeflerine ulaşmakta yetersiz kalınacağının altını çizdi.

İngiliz yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfının (Save the Children) Birleşmiş Milletlerin (BM) 5 yaşından küçük ve tedavi edilmeyen "aşırı akut yetersiz beslenme" mağduru çocukların ölüm oranlarına dayanarak hazırladığı raporda, Yemen'de Nisan 2015 ile Ekim 2018 arasında 84 bin 700 çocuğun akut yetersiz beslenmeden hayatını kaybetmiş olabileceği hesap edilmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Afganistan'da şiddet olayları ve devam eden kuraklıktan ötürü nisan ayından bu yana yaklaşık 250 bin kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

IFPRI-FAO'nun, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bugün başlayan "Açlık ve Yetersiz Beslenmeyi Sonlandırmayı Hızlandırma" konulu konferansı 30 Kasım'da sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

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