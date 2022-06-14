HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM’den İngiltere’ye Ruanda Tepkisi

BM’den İngiltere’ye Ruanda Tepkisi

14.06.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de, ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların, Ruanda'ya gönderilmesine yönelik karar temyiz mahkemesine taşındı. Mahkeme, sığınmacılarla ilgili kararın uygulanmasına hükmetti. Birleşmiş Milletler karara tepki gösterdi

BM’den İngiltere’ye Ruanda Tepkisi

İngiltere'de, ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların, Ruanda'ya gönderilmesine yönelik karar temyiz mahkemesine taşındı. Mahkeme, sığınmacılarla ilgili kararın uygulanmasına hükmetti. Mahkeme kararının ardından yarından itibaren yasadışı mültecilerin, gruplar halinde Ruanda’ya gönderilmeye başlanacağı belirtildi.

İngiltere’de temyiz mahkemesinin düzensiz mültecileri, Afrika ülkesine götüren uçuşların yapılabileceğine karar vermesi, Birleşmiş Milletler’in tepkisine neden oldu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İngiliz Hükümeti'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndermesiyle ilgili alınan mahkeme kararını eleştirdi ve iki ülke arasında Nisan ayında açıklanan anlaşmanın, tamamen yanlış olduğunu söyledi. Grandi, "Ruanda konusunda, son birkaç haftadır o kadar net konuştuk ki, bunun pek çok farklı nedenden ötürü yanlış olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İngiltere'nin Uluslararası Mülteciler Sözleşmesi'ne taraf olduğunu belirten BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, anlaşmaya imza atan bir ülke olarak bu anlaşmanın getirdiği sorumlulukları, başka ülkelere ihraç etmeye çalışmanın, her türlü sorumluluk kavramına, uluslararası kurallara tamamen aykırı olduğunu ifade etti.

Ruanda'nın geçmişte on binlerce Kongolu ve Burundili mültecinin yaşadıkları konusunda kötü bir geçmişi olduğunu söyleyen Grandi, ülkenin bir davada gerekli olan mülteci statüsü değerlendirmelerini yapacak kapasiteye veya altyapıya sahip olmadığını ifade etti.

Yüksek Komiser Grandi, Birleşik Krallık Hükümeti'nin, uygulamanın asıl amacının, Avrupa kıyılarından, İngiliz Kanalı boyunca tehlikeli tekne yolculuklarından insanları kurtarmak olduğu yönündeki tezinin de kabul edilmez olduğunu söyledi. Grandi, “Tersi olsaydı, belki tartışabilirdik, ama burada, sorumluluğunu başka bir ülkeye, Ruanda'ya ihraç etmeye çalışan bir ülkeden, İngiltere’den bahsediyoruz. İnsanları tehlikeli yolculuklardan kurtarmak harika, kesinlikle harika ancak ama bunu yapmanın doğru yolu bu mu? Ben hiç öyle düşünmüyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir?Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir?
Dikkat çeken öneri! "Maaşların net 7500 TL olmasını istiyoruz"Dikkat çeken öneri! "Maaşların net 7500 TL olmasını istiyoruz"
Minibüste iğrenç olay! 'Ağlamaktan halim kalmadı'Minibüste iğrenç olay! 'Ağlamaktan halim kalmadı'
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ruanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...

Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Dikkat çeken öneri! "Maaşların net 7500 TL olmasını istiyoruz"

Dikkat çeken öneri! "Maaşların net 7500 TL olmasını istiyoruz"

Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı

Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı

İlginizi Çekebilir

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.