BM’den İnsan Hakları Günü’nde Gençlere Övgü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, genç kuşağın insan haklarını korumak için ciddi roller üstlendiğini belirterek, “Gençler insan haklarını, kendi geleceklerini korumak için küresel olarak örgütleniyor, yürüyor, konuşup seslerini yükseltiyorlar. Sağlıklı bir çevrede yaşama haklarını, kadın ve kızların eşit haklarına sahip çıkarak, ifade özgürlüklerini savunuyorlar. Gençler insan hakları konusunda rollerini giderek büyütüyorlar. İnsan haklarını yaşatan onlar. Gelecekleri için yürüyerek barış, adalet ve eşit haklar için mücadele veriyorlar” dedi.

‘10 Aralık İnsan Hakları Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınlayan BM Genel Sekreteri Guterres, “İnsan haklarını genç kuşağın müthiş aktiviteleriyle kutluyoruz” dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ‘10 Aralık İnsan Hakları Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada gençlerin başta iklim değişikliği olmak üzere hakları için sokaklara dökülen gençlerin yaptığı eylemlere övgü yağdırdı. Bachalet, genç kuşağın haklarını korumak için yaptıklarını, ‘müthiş eylemler’ olarak değerlendirdi.