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BM’den İnsan Hakları Günü’nde Gençlere Övgü

10.12.2019 20:02 | Son Güncelleme

‘10 Aralık İnsan Hakları Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınlayan BM Genel Sekreteri Guterres, “İnsan haklarını genç kuşağın müthiş aktiviteleriyle kutluyoruz” dedi

BM’den İnsan Hakları Günü’nde Gençlere Övgü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, genç kuşağın insan haklarını korumak için ciddi roller üstlendiğini belirterek, “Gençler insan haklarını, kendi geleceklerini korumak için küresel olarak örgütleniyor, yürüyor, konuşup seslerini yükseltiyorlar. Sağlıklı bir çevrede yaşama haklarını, kadın ve kızların eşit haklarına sahip çıkarak, ifade özgürlüklerini savunuyorlar. Gençler insan hakları konusunda rollerini giderek büyütüyorlar. İnsan haklarını yaşatan onlar. Gelecekleri için yürüyerek barış, adalet ve eşit haklar için mücadele veriyorlar” dedi.

‘10 Aralık İnsan Hakları Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınlayan BM Genel Sekreteri Guterres, “İnsan haklarını genç kuşağın müthiş aktiviteleriyle kutluyoruz” dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ‘10 Aralık İnsan Hakları Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada gençlerin başta iklim değişikliği olmak üzere hakları için sokaklara dökülen gençlerin yaptığı eylemlere övgü yağdırdı. Bachalet, genç kuşağın haklarını korumak için yaptıklarını, ‘müthiş eylemler’ olarak değerlendirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet iklim değişikliğini, ikinci dünya savaşından sonra küresel insan haklarına en deri tehdit olarak değerlendirdi. Bachelet, iklim değişikliğiyle mücadelenin aciliyetini vurgulayarak, “İklim değişikliği insan haklarına yönelik büyük bir tehdit. İnsanların hayat hakkı, su, gıda, barınma kendilerini geliştirme ve kendi hayatlarında kaderlerini belirlemeleri gibi çok sayıda insan hakkı için büyük bir risk oluşturuyor” dedi.

Bachelet yaptığı açıklamada, “Dünyada yaşadığımız krizler hakkında gittikçe daha yüksek sesle konuşan milyonlarca çocuk, genç için şükran borcumuz var. Bu gençler tehlike altında olan geleceklerinin farkındalar. Henüz doğmamış çocukların bile geleceğinin tehlikede olduğunu savunuyorlar. Ülkeleri, hükümetleri yönetenlerin gençlerin bu istekleri dikkate alması gerekir” dedi.

“Gençlerin özgürlükleri için aktif katılım çok önemli”

BM Genel Kurul Başkanı

‘10 Aralık İnsan Hakları Günü’ nedeniyle yayınladığı mesajda istikrarlı toplumlara ulaşmak için gençliğin insan haklarını korumak adına günümüzde gerçekleştirdiği aktif katılımın önemli olduğunu vurguladı. Bande, “Gençlere her yerde eşit ve adil haklar vermeliyiz. Gençlerin seslerini duymalarını sağlamalıyız” dedi.

‘10 Aralık İnsan Hakları Günü’, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde 10 Aralık 1948 yılında BM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

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