BM'den "Irak dönüm noktasında" açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak'ın ''dönüm noktasında'' olduğunu belirterek, egemen, istikrarlı, kapsayıcı ve refah içinde bir ülke inşa etme fırsatının yakalanması gerektiğini bildirdi.

Hennis-Plasschaert, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Irak'ta uzun süredir devam eden gösteriler hakkında bilgilendirdi.

Ekonomik sosyal ve siyasi beklentileri karşılanmayan ve işsizlik ve yolsuzluğa karşı sokağa çıkan her kesimden Iraklının seslerini duyurabilmek için ''akıl almaz bir bedel ödemek'' zorunda kaldığına değinen Hennis-Plasschaert, ekim ayından bu yana protestolarda 400'den fazla kişinin öldüğünü, 19 bin kişinin ise yaralandığını belirtti.

Irak'taki mevcut durumun geçmişte yaşananlar dikkate alınmadan değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Hennis-Plasschaert, ''Şu an tanık olduklarımız bu kadar yılda ilerleme kaydedilememesinden kaynaklanan hayal kırıklığının bir birimi.'' dedi.

Gösterilerin ilk gününden Iraklı yetkililerin aşırı güç kullanımına başvurduğunu ifade eden Hennis-Plasschaert, hükümetin söz verdiği birtakım reform paketlerinin ise Iraklılar tarafından ''gerçekçi'' bulunmadığı anlattı.