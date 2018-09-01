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BM'den Irak için yeni atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 02:43 | Son Güncelleme

BM, Hollanda'nın eski Savunma Bakanı Jeanine Hennis- Plasschaert'i Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı olarak atadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hollandalı Jeanine Hennis-Plasschaert'i Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı olarak atadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Hollandalı Hennis-Plasschaert'i Irak Özel Temsilcisi ve UNAMI Başkanı görevine getirdi.

Plasschaert, görevi Slovakyalı Jan Kubis'den devralacak.

20 yıllık siyasi ve diplomatik kariyere sahip olan Plasschaert, üst düzey hükümet ve parlamento görevlerinde bulundu. Plasschaert, 2012-2017 yıllarında Hollanda'nın ilk kadın savunma bakanı oldu.

Plasschaert, geçen yıl Mali'de iki Hollanda askerinin ölümünde sorumluluğu üzerine alarak görevinden istifa etmişti.

Jeanine Hennis-Plasschaert, Brüksel, Riga ve Amsterdam'da Avrupa Parlamentosu için görev yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis- Plasschaert

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