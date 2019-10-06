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BM'den Irak'taki gösterilerde şiddet kullananlara "hesap sorulsun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 00:47 | Son Güncelleme

BM'den Irak'taki gösterilerde şiddet kullananlara "hesap sorulsun" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde şiddete başvuranlardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

UNAMI Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, başkent Bağdat ile güneydeki kentlerde devam eden gösterilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Olaylar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade eden Plasschaert, "Raporlarda, gösterilerde 5 günde ölü ve yaralılar var. Bunun (şiddet) durması gerekir." dedi.

Jeanine Hennis-Plasschaert, açıklamasında, gösterilerde şiddet kullananlara hesap sorulması gerektiğini de vurguladı.

Irak'ta, Bağdat ile güneydeki kentler 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM ırak Jeanine Hennis- Plasschaert UNAMI

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