BM'den İran'a "ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Miletler (BM), İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak başlayan rejim karşıtı gösterilerde Tahran yönetimine, ifade özgürlüğüne ve barışçıl toplanma hakkına saygı göstermesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde İran'daki rejim karşıtı gösteriler hakkında açıklamalarda bulundu.

Gösterileri yakından takip ettiklerini belirten Dujarric, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Göstericilere karşı ''endişe verici'' sert müdahale ve aşırı güç kullanıldığı haberlerini gördüklerini ancak doğrulayamadıklarını anlatan Dujarric, ''Ölümcül güç kullanıldığı iddialarının soruşturulması gerek.'' dedi.

- Gösteriler bugün de devam etti

İran’ın başkenti Tahran’da, Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak hafta sonu başlayan rejim karşıtı gösteriler bugün de devam etti.

Yoğun güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri ve Devrim Muhafızları, göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı. Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulunarak bazılarını darbetti.