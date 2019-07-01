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BM'den İran'a nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 23:40 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "İran İslam Cumhuriyeti'nin bu kararı anlaşmanın korunmasına yardımcı olmayacak ve İran halkını anlaşmanın somut ekonomik faydalarından mahrum bırakacak"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını açıklamasının ardından Tahran yönetimine nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini artırmasına ilişkin açıklamada bulundu.

İran'ın bu karının endişe verici olduğunu aktaran Dujarric, "İran İslam Cumhuriyeti'nin bu kararı anlaşmanın korunmasına yardımcı olmayacak ve İran halkını anlaşmanın somut ekonomik faydalarından mahrum bırakacak." dedi.

Sorunun yine Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirten Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İran'a nükleer anlaşmaya bağlı kalma ve anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını, aynısının ağırlaştırılmış su için de geçerli olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BM İRAN nükleer anlaşma

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