HABER

BM'den "İran'dan resmi bir mektup almadık" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 22:01 | Son Güncelleme

BM'den "İran'dan resmi bir mektup almadık" açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), İran'dan, düşürülen İHA ile ilgili ABD'nin kendi hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin resmi bir şikayet almadıklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İran'ın ABD ile yaşanan İHA gerginliğinde hava sahasının ihlali gerekçesiyle BM'ye şikayette bulunduğuna ilişkin haberlere dair soruyu yanıtladı.

"İran'dan en azından resmi olarak henüz bir mektup almadık." diyen Dujarric, böyle bir mektubun gelmesi durumunda BM Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekirse bunu hemen yapacaklarını belirtti.

İran basınında bugün çıkan haberlerde İran'ın, ABD'nin, bu ülkenin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle BM'ye şikayette bulunduğu belirtilmişti.

- ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya koymasının ardından Tahran-Washington hattında başlayan gerginlik devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun geçen hafta perşembe günü ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra gerginlik tırmanmıştı. İran, İHA'nın "hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu" savunurken, ABD ise uçağın "uluslararası hava sahasında vurulduğunu" öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta cuma günü İran'a yönelik hava saldırısına onay verdiğini ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca, saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Gelibolu'da sağanak, dolu ve rüzgar yaşamı olumsuz etkilediGelibolu'da sağanak, dolu ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi
Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD BM İRAN

En Çok Okunan Haberler

MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' sözlerine cevap

Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' sözlerine cevap

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

İstanbul'da taksici operasyonu! Sayı artıyor

Operasyon genişliyor! Düğmeye basıldı, sayı artıyor

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler (Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?)

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.