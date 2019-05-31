BM'den İran'ın nükleer stoklarıyla ilgili rapor

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın nükleer materyal stoklarının arttığını, ancak 2015'te yapılan nükleer anlaşmada belirtilen limitleri aşmadığını bildirdi. Merkezi Viyana'da bulunan UAEK'nın Cuma günü açıkladığı rapora göre Tahran'ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoku ve nükleer reaktörlerde kullandığı ağır su miktarı arttı.

Bu artışa rağmen İran'ın, ABD'nin tek taraflı olarak çekilerek geleceğini belirsizliğe attığı nükleer anlaşmanın koyduğu sınırlara bağlı kaldığı bildirildi. Raporda, 20 Mayıs itibariyle İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunun 174,1 kilogram olduğu belirtiliyor. Şubat ayında bu stok 163,8 kilogramdı. Anlaşmanın çizdiği sınır ise 202,8 kilogram.

Raporda UAEK gözlemcilerin İran'ın nükleer tesislerine erişiminin tam olarak sağlanmaya devam edildiği de belirtiliyor.

Tahran yönetimi uzun süredir anlaşmanın diğer tarafları olan İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa ve Çin'den Washington yönetiminin yaptırımlarına bir çözüm bulmasını istiyor, aksi halde anlaşmada belirlenen sınırlara bağlı kalmayacağını belirtiyor. İran son olarak Mayıs ayı ortasında anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını ilan etmiş, bir hafta sonra da düşük düzeyde uranyum zenginleştirme kapasitesini dört kat artırdığını açıklamıştı.