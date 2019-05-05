BM'den İsrail ve Filistinli gruplara itidal çağrısı

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde artan gerginliğin bir an önce son bulması için İsrail ve Filistinli gruplarla itidal çağrısında bulundu.

Mladenov yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yaşanan tehlikeli gerginlikten dolayı derin endişe duyduğunu belirterek, gerginliğin devam etmesi durumunda bölgedeki krizin çözümüne yönelik uzun soluklu çözüm şansının ortadan kalkacağı uyarısında bulundu.

Özel Koordinatör Mladenov, ayrıca mevcut gerginliğin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin çektiği sıkıntıları azaltmak için geçen haftalarda sağlanan olumlu gelişmeleri tehlikeye attığını vurguladı.

BM'nin bölgede artan tansiyonun düşürülmesi için Mısır'ın yanı sıra tüm taraflarla görüşme halinde olduğunu aktaran Mladenov, "Tüm taraflara gerginliği düşürmeleri ve birkaç ay önceki anlayışa (uzlaşıya) dönmeleri çağrısı yapıyorum. Sonuçları hepimiz için ağır olacak çatışmanın sorumluluğu söz konusu anlayışı yok etmek isteyenlere ait olur." ifadelerini kullandı.