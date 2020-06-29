BM’den İsrail’e İlhak Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail’den Batı Şeria’daki “yasadışı” ilhak planlarından vazgeçmesini istedi. Bachelet, bu planların bölgede ölümcül çatışmalara yol açabileceği uyarısını yaptı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Batı Şeria’nın bazı bölgelerine Yahudi yerleşim birimleri inşa etme planı başta Filistin yönetimi olmak üzere, ABD’nin Arap müttefikleri ve birçok ülkenin tepkisini çekti. Netanyahu hükümetinin ilhak görüşmelerini 1 Temmuz Çarşamba günü ele alması bekleniyor.

Bachelet “İlhak yasadışıdır. Nokta. Bunun en asgari uygulaması bile, şiddetin tırmanmasına ve can kayıplarına yol açacaktır” diyerek konuyla ilgili kaygısını dile getirdi.

