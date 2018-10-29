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BM'den İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 21:34 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de 3 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği İsrail'in hava saldırısını kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de 3 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği İsrail'in hava saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırısına ilişkin, ''Çocukların hedef alınması ve şiddete maruz kalması kesinlikle kabul edilemez.'' dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in, İsrail'in hava saldırısı sonucu Gazze'de 3 Filistinli çocuğun hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu ve saldırıyı kınadığını aktaran Dujarric, Guterres'in tüm taraflara daha fazla şiddete ve ölüme yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması çağrısı yaptığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BM Filistin Gazze

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