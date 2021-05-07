BM'den İsrail'e "savaş suçu" uyarısı

Doğu Kudüs'te durum Filistinlilerin evlerinden tahliye edilmesi planı nedeniyle bir hayli gergin. Yaklaşık 30 Filistinli'nin Şeyh Cerrah mahallesinde bulunan evlerinden çıkartılması bekleniyor.

İşgal altındaki bölgede sivillerin yerinden edilmesinin uluslararası hukuk açısından yasadışı olduğunu belirten Colville, bunun bir savaş suçu sayılabileceğine işaret etti.

Açıklamada, "İşgal gücü işgal edilen bölgede özel mülkiyete el koyamaz ve kendi hukukunu uygulayamaz" denildi.Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılması girişimi konusunda İsrail'i uyardı. BM Hukuk Bürosu Sözcüsü Rupert Colville, Cenevre'de yaptığı açıklamada bunun "bir savaş suçu" olacağını söyleyerek "İsrail'i tüm zorunlu tahliyeleri iptal etmeye çağırıyoruz" dedi. "Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin bölgesinin bir parçası olduğunu" ve burada uluslararası insani hukukun geçerli olduğunu söyleyen Colville, "İşgal gücü işgal altındaki bölgede özel mülkiyete el koyamaz" dedi.

Yıl başında Kudüs'teki bir idare mahkemesi, söz konusu evlerin Yahudi ailelere ait olduğu yönünde karar almıştı. 1948 tarihli Arap-İsrail Savaşı öncesinde bu evlerin kendi ailelerine ait olduğunu ileri süren davacılar savaş sırasında kaybedildiği gerekçesiyle evler üzerinde hak talep etmişti. Mahkeme de bu talebi haklı bulmuştu.

İsrail'deki yasaya göre 1948'deki savaş sırasında mülkiyetini kaybeden Yahudiler bu mülkiyet hakkında yeniden hak iddia edebiliyor. Ancak aynı yasa yine o savaşta mülkiyetini kaybeden Filistinlilere ise aynı hakkı tanımıyor. Şeyh Cerrah'taki Filistinli aileler ise evlerini Doğu Kudüs'ü 1948-1967 yılları arasında kontrolünde bulunduran Ürdün resmi makamlarından aldıklarına dair mahkemeye kanıtlar sunmuştu.

Şeyh Cerrah, birçok mahalle gibi 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda İsrail ordusu tarafından işgal edilmiş ve 1980 yılında İsrail bünyesine katılmıştı. İsrail'in bu ilhakı dünyadaki birçok devlet tarafından tanınmıyor.

BM Hukuk Bürosu Sözcüsü Colville İsrail'in işgal gücü olduğuna dikkat çekerek "Doğu Kudüs dahil olmak üzere, işgal altındaki bölgelerde kendi yasalarının uygulayamayacağını" belirtti.