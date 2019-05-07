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BM'den İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 20:26 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: "Çatışma alanlarında gazetecilerin güvenliğinin güvence altına alınması gerek"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıya ilişkin, çatışma alanlarında gazetecilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki AA ofisinin de yer aldığı binaya düzenlediği saldırıya yönelik soruya, ''Çatışma alanlarında gazetecilerin güvenliğinin güvence altına alınması gerek.'' dedi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya dün en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı BM israil ofis

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