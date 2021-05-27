BM’den İsrail’in Soruşturulması Kararı

47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'de İsrail'in insan haklarını ihlal ettiği yönündeki iddiaların soruşturulması için acilen bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Konseyin özel oturumunda, Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuyla ilgili sunulan karar tasarısı görüşüldü. İsrail aleyhindeki karar tasarısı, dokuza karşı 24 oyla kabul edildi; 14 ülke çekimser kaldı. İngiltere, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Kamerun, Malawi, Marshall Adaları ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu. Kabul edilen tasarıyla, Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında ve İsrail'deki insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin özel oturumunda konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sonlandırılması için kapsamlı bir barış sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Pakistan ve Filistin’in yaptığı başvuru üzerine toplanan BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuşan Bachelet, İsrail’in Filistinliler’e yönelik bazı saldırılarının savaş suçu sayılabileceğini öne sürdü. “Temel sorunlar çözülmezse yeni çatışmaların çıkması an meselesi” İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, 21 Mayıs’ta sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ancak yaşanan son çatışmaların temel nedenleri göz önüne alınmadığını ve sorunların kapsamlı olarak çözülmemesi durumunda taraflar arasında yeni bir çatışma çıkmasının an meselesi olduğunu vurguladı. Bachelet, İsrail hava saldırılarının özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlendiğini belirterek, “Bu saldırılar çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. İsrail’in hava saldırılarında sivil altyapı geniş çapta tahrip oldu. Bu saldırılar soruşturmalı. Bu saldırıların orantısız hiçbir şekilde ayrım yapılmadan siviller ve sivil hedeflere yönelik olarak gerçekleştiği tespit edilirse bu durum savaş suçları kapsamına girebilir” diye konuştu.