Libya hükümetinin, See Watch 3'ü limanlarına davet ettiğini aktaran Millman, İtalyan hükümetinin ise geminin Trablus'a gitmesi gerektiği açıklamasını yaptığını ifade etti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), sivil toplum kuruluşları ile İtalya hükümeti arasında yeni bir krize neden olan Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch ise geminin İtalyan kara sularında olduğunu ve bu ülkenin düzensiz göçmenleri karaya çıkarma zorunluluğu bulunduğunu vurguladı.

Sea Watch sözcülerinden Giorgia Linardi, "Libya'da güvenli bir liman yok. Bu kişileri geriye götürürsek, İtalya'nın zaten kınandığı toplu reddetmeyi kendimiz de yapmış oluruz. Libya, uluslararası olarak güvenli bir liman olarak tanınmıyor, BMMYK, Avrupa Komisyonu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve bizzat geçen 25 Mayıs'ta televizyonda İçişleri Bakanı da bunu söylüyor." açıklamasında bulunmuştu.

İtalya'da koalisyon hükümetinin kabul ettiği kararname gereği Sea Watch üyelerine 10 bin ila 50 bin avro ceza verilmesi ve gemiye el konulması riski bulunuyor.

