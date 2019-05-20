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BM’den İtalya’ya kaçak göçmen uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:39 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), limanları göçmen kurtarma botlarına kapatma önerisinde bulunan İtalyan hükümetini gönderdiği mektupla uyararak, önlemlerin göçmenlerin BM sözleşmelerinde yer alan insan haklarını ihlal ettiği hatırlatıldı.BM insan hakları müfettişleri İtalyan yetkilileri, ülke limanlarının göçmenleri kurtarmak için kullanılan yardım gruplarına kapatılma kararının resmileştirmemesine ilişkin uyarılarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), limanları göçmen kurtarma botlarına kapatma önerisinde bulunan İtalyan hükümetini gönderdiği mektupla uyararak, önlemlerin göçmenlerin BM sözleşmelerinde yer alan insan haklarını ihlal ettiği hatırlatıldı.
BM insan hakları müfettişleri İtalyan yetkilileri, ülke limanlarının göçmenleri kurtarmak için kullanılan yardım gruplarına kapatılma kararının resmileştirmemesine ilişkin uyarılarda bulundu. İtalyan hükümetine gönderilen mektupta, çıkarılmaya hazırlanan kararnamenin, arama, kurtarma operasyonlarını cezalandırmak için yeni bir siyasi girişim olduğu iddia edildi. Ayrıca göçmenlere karşı düşmanlık ve yabancı düşmanlığını şiddetlendireceği konusunda uyarı yapıldı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin gönderdiği mektupta, açıklanan önlemlerin göçmenlerin BM sözleşmelerinde yer alan insan haklarını ihlal ettiği hatırlatıldı. İtalya tarafı mektubun varlığını onayladı. Karşılık olarak göçmenleri kendilerinin tehlikeye atmadığı, onların kendilerini tehlikeye atmasını kimsenin engelleyemeyeceği cevabı verildi.

Botlar tamamen yasaklanacak
Hafta sonu Milano’da Avrupa’nın önde gelen ırkçı liderlerini de yanına alarak bir konuşma yapan İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bu hafta yapılacak Avrupa seçimlerinden önce kararnameyi işleme koyma söz verdi. Salvini’nin öncülüğünde çıkarılmaya hazırlanan kararnamede yardım botları tarafından denizden kurtarılarak İtalya’ya getirilen her göçmen için 3 bin 500 ila 5 bin 500 Euro arası para cezası öngörüyor. Ayrıca bu botların İtalya bayrağı taşıması durumunda lisanslarının iptal edilmesi mümkün planlanıyor.

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