BM’den ‘Jeff Bezos’a Siber Saldırı Soruşturulsun’ Çağrısı

Amazon ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’un cep telefonundaki bilgilerin Suudi Arabistan tarafından çalındığı haberlerinin ardından Birleşmiş Milletler’den ABD’ye derhal olayın soruşturulması çağrısı yapıldı.

İngiliz the Guardian gazetesi, Jeff Bezos’un cep telefonuna, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kendisine Whatsapp üzerinden bir dosyanın gönderilmesinin ardından sızıldığı ve Bezos’un Washington Post’ta çalışan ve İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinden aylar önce hedef alındığını yazmıştı.

Haberin ardından Birleşmiş Milletler uzmanları yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Suudi Arabistan’ın Suudi yönetimine yönelik eleştirileriyle bilinen Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini soruşturması ve sorumluları cezalandırması gerektiği bir dönemde, Washington Post’un sahibi olan Bezos’u doğrudan hedef alarak kendisine ve şirketine karşı gizli bir internet kampanyası başlatmıştır” denildi.