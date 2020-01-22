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BM’den ‘Jeff Bezos’a Siber Saldırı Soruşturulsun’ Çağrısı

22.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

Amazon ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’un cep telefonundaki bilgilerin Suudi Arabistan tarafından çalındığı haberlerinin ardından Birleşmiş Milletler’den ABD’ye derhal olayın soruşturulması çağrısı yapıldı

BM’den ‘Jeff Bezos’a Siber Saldırı Soruşturulsun’ Çağrısı

Amazon ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’un cep telefonundaki bilgilerin Suudi Arabistan tarafından çalındığı haberlerinin ardından Birleşmiş Milletler’den ABD’ye derhal olayın soruşturulması çağrısı yapıldı.

İngiliz the Guardian gazetesi, Jeff Bezos’un cep telefonuna, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kendisine Whatsapp üzerinden bir dosyanın gönderilmesinin ardından sızıldığı ve Bezos’un Washington Post’ta çalışan ve İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinden aylar önce hedef alındığını yazmıştı.

Haberin ardından Birleşmiş Milletler uzmanları yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Suudi Arabistan’ın Suudi yönetimine yönelik eleştirileriyle bilinen Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini soruşturması ve sorumluları cezalandırması gerektiği bir dönemde, Washington Post’un sahibi olan Bezos’u doğrudan hedef alarak kendisine ve şirketine karşı gizli bir internet kampanyası başlatmıştır” denildi.

Birleşmiş Milletler uzmanları, özel raportörlerin kendilerine ilettiği Jeff Bezos’un cep telefonuna ilişkin dijital adli tıp analizini inceledi. Uzmanlara göre kayıtlar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Whatsapp hesabından bir görüntünün Bezos’un cep telefonuna gelmesiyle birlikte telefonda anormal değişikliklerin meydana geldi ve bunu takip eden aylarda cep telefonundan yüklü miktarda veri alındı.

Birleşmiş Milletler özel raportörleri Agnes Callamard ve David Kaye, 2018 yılında Bezos’a yönelik siber saldırıda Suudi Veliaht Prensi’nin olası rolü olduğuna ilişkin bilgileri olduğunu söyledi. Suudi yetkililerse iddialar için “gülünç” açıklaması yaptı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Çarşamba günü Reuters haber ajansına Davos’ta verdiği mülakatta “Veliaht Prens’in Jeff Bezos’un telefonuna sızacağı fikri aptalca” dedi.

Bezos’un güvenlik şefi Suudi bağlantısı iddiasını geçen yıl gündeme getirdi. Birleşmiş Milletler uzmanlarının bu tespitinin ardında, Jeff Bezos için çalışan siber güvenlik uzmanlarının yürüttüğü soruşturmada elde edilen bulgular yer alıyor.

Jeff Bezos’un güvenlik danışmanları, Bezos’un cep telefonuna 2018 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından gönderilen bir görüntü dosyası aracılığıyla sızıldığı sonucuna varmıştı.

Jeff Bezos’un güvenlik danışmanı Gavin de Becker, 2019 yılı Mart ayında Daily Beast adlı internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, Suudi hükümetinin Bezos’un cep telefonuna sızdığını ve Bezos’un ilişkisinin olduğu eski sunucu Lauren Sanches ile mesajlaşmalarını ABD’nin boyalı basın gazetelerinden National Enquirer’a sızdırdığını belirtmişti.

Bu yazıdan bir ay önce Jeff Bezos, National Enquirer’’ın sahibi olan medya patronu David Pecker’ı kendisine şantaj yapmakla suçlamıştı.

Suudi bakan iddialar için “pembe dizi gibi” demişti

National Enquirer’ın yayıncısı olan medya şirketi AMI ve Washington Post’un sahibi Jeff Bezos arasında şantaj suçlamaları üzerinden yaşanan gerilimde Suudi Arabistan’ın rolünün olduğu iddia edilmişti.

Dönemin Suudi Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyir, CBS kanalına verdiği röportajda iddialar için “kulağa pembe dizi gibi geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

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