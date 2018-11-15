HABER

BM'den "Kaşıkçı cinayetine karışanlar adalete teslim edilmeli" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 21:16 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: "Bu vahşi cinayete karışanların hepsinin adalete teslim edildiğini görmek istiyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu vahşi cinayete karışanların hepsinin adalete teslim edildiğini görmek istiyoruz." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ve uluslararası soruşturma çağrılarına ilişkin soruları yanıtladı.

Cemal Kaşıkçı cinayetindeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ettikleri söyleyen Stephane Dujarric, ''Bu vahşi cinayete karışanların hepsinin adalete teslim edildiğini görmek istiyoruz.'' ifadesini kullandı.

Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uluslararası soruşturma çağrısına ilişkin ise yazılı bir soruşturma talebi almadıklarını ve uluslararası soruşturma yürütülebilmesi için Genel Sekreter'in bu konuda bir yetkiye ihtiyaç duyacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ününü ikiye katladı! Kilosu 600 TL'ye ulaştıCumhurbaşkanı Erdoğan ününü ikiye katladı! Kilosu 600 TL'ye ulaştı
Sağlık torbası Meclis'ten geçtiSağlık torbası Meclis'ten geçti
Çalıştığı üniversitede intihar ettiÇalıştığı üniversitede intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarri BM Cemal Kaşıkçı uluslararası soruşturma çağrı

En Çok Okunan Haberler

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.