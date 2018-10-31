BM'den Kaşıkçı için Suudi Arabistan'a çağrı

Bachelet, Riyad’ı da Kaşıkçı’nın cesedinin yerini açıklamaya çağırdı.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına uluslararası uzmanların da dâhil edilmesi çağrısında bulundu. Bachelet ayrıca Suudi yetkilileri Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu "daha fazla geciktirmeden ve kaçamak cevap vermeden" açıklamaya çağırdı.

Bacheket tarafından yapılan açıklamada "Soruşturmanın her türlü siyasi mülahazanın dışında, özgürce yürütülebilmesi için, delil ve tanıklara tam erişimi olan uluslararası uzmanların dâhil edilmesi arzulanmaktadır" denildi.

"Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerini soruşturmak ve kovuşturmak üzere Türkiye ve Suudi yetkililerin atmış olduğu adımları memnuniyetle karşıladığını" ifade eden Bachelet, olayın bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Suudi yetkililerin olaya müdahil olduğu yönündeki bilgilere ve vakanın Suudi Arabistan konsolosluğunda gerçekleşmiş olduğuna dikkan çeken Bachelet, "hükümet muhalifi bir gazetecinin göz önünde şoke edici bir şekilde" öldürüldüğü cinayetin sorumlularının bulunması için "çıtanın yüksek tutulması gerektiğini" belirtti.