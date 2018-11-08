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BM'den Kıbrıs Barış Gücü komutanlığına yeni atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 22:38 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü komutanlığına Avustralyalı Tümgeneral Cheryl Pearce'i getirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) komutanlığına Tümgeneral Cheryl Pearce'i atadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in, 6 Ekim'de görev süresi biten Kıbrıs Barış Gücü Komutanı Muhammed Humayun Kabir'in yerine Avustralyalı Tümgeneral Pearce'i atadığı bildirildi.

Daha önce Avustralya Savunma Kuvvetleri Akademisinde eğitim veren Pearce, Afganistan'daki NATO kuvvetlerinde de görev almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Kıbrıs Barış Gücü

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