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BM'den Kolombiya'ya koka üretimi uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:41 | Son Güncelleme

Ülkede uyuşturucu madde üretiminde kullanılan koka bitkisinin ekim alanları 2017'ye göre yüzde17 artarak 660 kilometrekareye ulaştı

BOGOTA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da uyuşturucu madde üretiminde kullanılan koka bitkisinin ekim alanlarının genişliğinin rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.

BM'nin yeni yayımladığı verilere göre, koka ekim alanları 2017'ye göre yüzde 17 artarak 660 kilometrekareye ulaştı.

ABD'de daha önce yayımladığı raporda benzer bir eğilime işaret etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya hükümetinin koka üretimini kontrol altına almaması halinde ülkeyi uyuşturucu ile mücadelede bir ortak olarak görmeyi bırakacaklarını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Millletler (BM) koka üretimi kolombiya

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