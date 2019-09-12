BM'den kutsal ibadet yerlerinin korunmasına yönelik adım

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), cami, sinagog ve kilise gibi bütün kutsal ibadet yerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik eylem planı açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik terör saldırısının hemen ardından BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'ı kutsal ibadet yerlerinin korunmasına yönelik bir eylem planı hazırlamak için görevlendirdiğini belirterek, bugün tüm dünyada nefret ve şiddete karşı eylem planı başlattıklarını söyledi.

Anti-Semitizm, Müslüman karşıtlığı, Hristiyanlara ve diğer dini gruplara ve ibadet yerlerine yönelik saldırılarda artış olduğuna dikkati çeken Guterres, eylem planı kapsamında ibadet yerlerinin korunması için BM'nin hükümetler, dini liderler, sivil toplum örgütleri, medya ve özel sektörle birlikte çalışacağını, öneri ve tavsiyelerde bulunacaklarını ifade etti.

Guterres, ''İbadet yerlerine saldılar ve nefret söylemleri, orman yangını gibi yayılıyor. İbadet yerleri, uluslararası insani hukuk çevresinde koruma altında ve buralara yönelik saldırılar savaş suçu sayılabilir.'' dedi.