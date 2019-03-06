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BM’den Kuzey Kore için Kıtlık Uyarısı

06.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore’de gıda üretiminin geçen yıl son on yılın en düşük seviyesine indiğini bildirdi

BM’den Kuzey Kore için Kıtlık Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore’de gıda üretiminin geçen yıl son on yılın en düşük seviyesine indiğini bildirdi.

Kuzey Kore uzun yıllardır devletin uyguladığı erzak vesika sistemiyle nükleer ve füze programları nedeniyle maruz kaldığı ekonomik yaptırımların gölgesinde kronik kıtlıkla başetmeye çalışıyor.

BM’ye göre geçen yıl yaşanan sıcak hava dalgasıyla fırtına ve su baskınları son on yılın en düşük seviyesine inen gıda üretimini etkiledi. 2017’den bu yana Kuzey Kore’nin gıda üretiminde yüzde 9 oranında düşüş yaşandı.

BM yetkililerine göre 25 milyonluk nüfusun yüzde 6,6’sına denk gelen 3,8 milyon kişi 120 milyon dolar değerinde acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM Kuzey Kore yardım programları için bağışçı bulmakta zorlandığını söylüyor. BM’nin Kuzey Kore için hazırladığı 2018 İhtiyaç ve Öncelik Planı yalnızca yüzde 24 oranında kaynak bulabilmişti.

BM’ye göre uluslararası yaptırımlar yardım dağıtımının gecikmesindeki en büyük etken. BM Kuzey Kore koordinatörlerinden Tapan Mishra “Bu yıl yeterli kaynak olmadan bazı yardım daireleri için tek seçenek milyonlar için yaşam destek hattı oluşturan projeleri sonlandırmak” dedi.

BM yaptırımları teknik olarak insani yardım faaliyetlerini içermiyor. Ancak bankacılık ve nakliyat konusunda yasakların katı şekilde uygulanması geçen yıl insani yardım faaliyetlerini durma noktasına getirdi.

Geçen Ağustos ayında BM, ABD’nin yardım gemilerine onay verilmesi önerisini uygulamaya başlamıştı. Ocak ayında yardım gruplarıyla görüşen ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore operasyonlarını kolaylaştıracağı sözünü vermişti. ABD bunun Pyongyang’la yapılan nükleer görüşmeleri hızlandırmasını umuyordu.

Ancak BM’ye göre bu da temel gıda malzemeleri, ilaç ve tıbbi ekipman ile diğer yardım malzemelerinin dağıtılmasını kolaylaştırmadı.

Kuzey Kore’de 20 yıldır çiftçilik projeleri yürüten Amerika’nın Dostları Komitesi’nden Daniel Jasper, her yardımın ve insani yardım delegasyonunun tek tek incelenmesindense insani yardımın koruma altına alınmasının varolan düzenlemelere dahil edilmesi gerektiğini söylüyor.

Grup, yardım nakliyatını yılda ikiyle sınırlayan düzenlemelerin özellikle anında müdahale gerektiren sağlık programları için “uygulanabilir olmadığını” söylüyor.

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