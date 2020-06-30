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BM'den Latin Amerika İçin Yeni Kalkınma Modeli Çağrısı

30.06.2020 02:07 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC) Genel Sekreteri Alicia Barcena, pandeminin daha adil ve sürdürülebilir bir sistem inşa etmek için bir fırsat yarattığını ve yapısal değişiklikler yaparak yeni bir kalkınma modeline ihtiyaç olduğunu söyledi

BM'den Latin Amerika İçin Yeni Kalkınma Modeli Çağrısı

Brezilya Federal Senatosu’nun düzenlediği bir seminerde konuşan Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC) Genel Sekreteri Alicia Barcena, pandeminin daha adil ve sürdürülebilir bir sistem inşa etmek için bir fırsat yarattığını ve yapısal değişiklikler yaparak yeni bir kalkınma modeline ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mevcut kalkınma modelinin sürdürülemez olduğunu söyleyen BM yetkilisi pandemi ile iklim değişikliği arasındaki ortak noktanın “her iki durumun da doğanın kötüye kullanılmasının sonucu” olduğuna dikkat çekti.

Ekonomik modelin küresel düzeyde eşitsizlik ürettiğini ve ekolojik hassasiyetleri gözetmediğini ifade eden Barcena, yaşananlardan ders alınmasının şart olduğunu, gelişmiş ülkelerin pandemiden ağır bir biçimde etkilenen Latin Amerika’ya mali ve teknolojik olarak destek vermesi gerektiğini söyledi.

Modelin zayıf halkası: Latin Amerika

600 milyonu aşan nüfusuyla Latin Amerika son haftalarda salgının merkez üssü konumunda. 2,5 milyona yakın vaka ve 110 bini aşan can kaybı yaşanan bölgede, uluslararası örgütler pandeminin yaratacağı sosyoekonomik tahribatın diğer bölgelere göre daha ağır olacağı öngörüsünde bulunuyor.

Latin Amerika BM tarafından sosyal adaletsizliğin en fazla yaşandığı yer olarak tarif ediliyor. Ayrıca kırılgan sağlık sistemleri, yoksulluk, işsizlik, sosyal güvenceler gibi onlarca sorunun yaşandığı bölge, krizden en fazla etkilenecek yerler arasında değerlendiriliyor.

Her üç Latin’den en az biri 100 dolardan daha az kazanıyor

Alicia Barcena, 2020 yılında Latin Amerika’da işsizliğin 12 milyon artarak 38 milyona çıkacağını söyledi.

Pandemiyle birlikte ayda 100 dolardan daha az gelire sahip olan yoksul kesimin 20 milyon artarak 215 milyon kişiye, ayda 60 dolardan daha az bir gelirle yaşam mücadelesi veren aşırı yoksul sayısının 16 milyon artarak 83 milyona ulaşacağını öngördüklerini söyledi.

83 milyon kişi açlıkla mücadele edecek

ECLAC, geçtiğimiz günlerde BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte pandeminin Latin Amerika’da yarattığı krizin, beslenme krizine dönüşmemesi için bir dizi öneri içeren bir çalışma yayımladı. Çalışmada Latin Amerika ülkelerinde aşırı yoksullara 6 ay boyunca gıda yardımında bulunulmasından okullarda ücretsiz yemek verilmesine, tarım üreticilerine kredi ve teşvik verilmesinden halkın gıdaya erişimini kolaylaştırmaya kadar farklı önerilerde bulunuluyor.

Krizden en fazla kadınlar etkileniyor

Latin Amerika’da pandemiden dolayı gelirlerini kaybeden kesimlerden biri de evlerinden çalışan 18 milyon kişi. Komisyon araştırmalarına göre, her on kişiden yedisinin işini kaybettiği ya da gelirinin azaldığı bu kesimin %93’ünü kadınlar oluşturuyor.

Örneğin Brezilya’da Şubat ile Haziran ayları arasında azalan 4,9 milyon iş talebinden 727 bini evlerde temizlik ve bakım gibi hizmet talepleri oldu. Komisyon, raporlarında Latin Amerika’da pandemiden en fazla etkilenen sektörlerde çalışanların genelde kadın olduğu kaydediyor.

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