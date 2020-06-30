BM'den Latin Amerika İçin Yeni Kalkınma Modeli Çağrısı

Brezilya Federal Senatosu’nun düzenlediği bir seminerde konuşan Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC) Genel Sekreteri Alicia Barcena, pandeminin daha adil ve sürdürülebilir bir sistem inşa etmek için bir fırsat yarattığını ve yapısal değişiklikler yaparak yeni bir kalkınma modeline ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mevcut kalkınma modelinin sürdürülemez olduğunu söyleyen BM yetkilisi pandemi ile iklim değişikliği arasındaki ortak noktanın “her iki durumun da doğanın kötüye kullanılmasının sonucu” olduğuna dikkat çekti.

Ekonomik modelin küresel düzeyde eşitsizlik ürettiğini ve ekolojik hassasiyetleri gözetmediğini ifade eden Barcena, yaşananlardan ders alınmasının şart olduğunu, gelişmiş ülkelerin pandemiden ağır bir biçimde etkilenen Latin Amerika’ya mali ve teknolojik olarak destek vermesi gerektiğini söyledi.

Modelin zayıf halkası: Latin Amerika

600 milyonu aşan nüfusuyla Latin Amerika son haftalarda salgının merkez üssü konumunda. 2,5 milyona yakın vaka ve 110 bini aşan can kaybı yaşanan bölgede, uluslararası örgütler pandeminin yaratacağı sosyoekonomik tahribatın diğer bölgelere göre daha ağır olacağı öngörüsünde bulunuyor.