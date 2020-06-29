BM’den Libya İçin ABD’ye Çağrı

Birleşmiş Milletler, Libya’nın liman kenti Sirte’de binlerce sivil için hayati risk oluşmaya başladığı konusuna uyardı ve ABD’yi, petrol zengini ülkede daha fazla çatışma yaşanmaması için daha fazla diplomatik rol oynamaya çağırdı. BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie T. Williams, ‘’Sirte’de 60 bin sivilin hayatı tehlike altında’’ dedi.

Sirte, Akdeniz kıyısında, Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ının yapıldığı "Petrol Hilali" bölgesinde yer alan stratejik bir kent. Başbakan Fayez El Sarrac’ın liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, geçen Ocak ayından bu yana General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun (LNA) kontrolunda olan kenti geri almaya çalışıyor.

2011'de eski lider Muammer Kaddafi’nin devrilmesi sonrası İslamcı milislerin yuvası haline gelen şehir, son 9 yılda çok sayıda kanlı çatışmaya sahne oldu. 2015’te terör örgütü IŞİD, Sirte’yi ele geçirmiş ve bir yıldan fazla bir süre kentte hüküm sürmüştü. UMH, 2016 sonunda ABD, İtalya ve İngiltere savaş uçaklarının da yardımıyla yeniden kontrol sağlamış, ancak 3 yıl sonra şehri Hafter güçlerine kaptırmıştı.