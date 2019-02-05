BM'den Libya için acil insanı yardım çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Libya genelinde 250 bini çocuk toplam 823 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin bugün "2019 İnsani Yardım Planı" kapsamında 202 milyon dolarlık yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Sözcü Laerke, hedeflenen fon ile ülkedeki 550 binden fazla ihtiyaç sahibi insana sağlık, güvenlik, temiz su, barınak ve eğitim hizmetlerinin verilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Libya'da 7 yıldır devam eden istikrarsızlık ve güvenlik sorununun on binlerce kişinin hayatını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Laerke, "Bugün binlerce aile gıda, su ve temel ev eşyası ihtiyacını karşılayamıyor." dedi.

Laerke, Libya genelinde 250 bini çocuk toplam 823 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Bu kişilere, ülke içinde yerinden olmuş kişiler, geri dönenler, çatışmalardan etkilenenler, ev sahibi topluluklar ile hukukun üstünlüğünün kaybolduğu ortamda derin insan hakları ihlali ve suistimallerine maruz kalan mülteciler ve göçmenler de dahil." ifadesini kullandı.