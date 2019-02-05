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BM'den Libya için acil insanı yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:18 | Son Güncelleme

BM, Libya'da 823 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı - BM ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 202 milyon dolarlık insani yardım çağrısında bulundu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Libya genelinde 250 bini çocuk toplam 823 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, BM ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin bugün "2019 İnsani Yardım Planı" kapsamında 202 milyon dolarlık yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Sözcü Laerke, hedeflenen fon ile ülkedeki 550 binden fazla ihtiyaç sahibi insana sağlık, güvenlik, temiz su, barınak ve eğitim hizmetlerinin verilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Libya'da 7 yıldır devam eden istikrarsızlık ve güvenlik sorununun on binlerce kişinin hayatını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Laerke, "Bugün binlerce aile gıda, su ve temel ev eşyası ihtiyacını karşılayamıyor." dedi.

Laerke, Libya genelinde 250 bini çocuk toplam 823 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Bu kişilere, ülke içinde yerinden olmuş kişiler, geri dönenler, çatışmalardan etkilenenler, ev sahibi topluluklar ile hukukun üstünlüğünün kaybolduğu ortamda derin insan hakları ihlali ve suistimallerine maruz kalan mülteciler ve göçmenler de dahil." ifadesini kullandı.

İhtiyaç sahibi Libyalıların büyük çoğunluğunun ülkenin batı ve doğu bölgelerindeki yoğun nüfuslu kentsel alanlarda bulunduğunu belirten Laerke, en şiddetli ihtiyaç sahiplerinin ise Sirte kentinin kıyı bölgeleri ile istikrarsızlık nedeniyle erişimin güç olduğu güney bölgelerinde yaşadığını kaydetti.

- 96 bin kişiye insani yardım yapıldı

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Libya'daki 6-59 ay arasındaki çocukların yüzde 21'inin kronik yetersiz beslenme sorunu yaşadığı bilgisini paylaştı.

Verhoosel, WFP'nin, aralık ayında, 96 bin 346 kişiye insani yardım yaptığını, ocak ayında ise 102 bin 285 Libyalıya yardım planladıklarını aktardı.

2018'de Libya'ya gıda ithalatının limanlara erişiminin sınırlı olması ve yolların kapatılması nedeniyle azaldığına dikkati çeken Verhoosel, bu nedenle bölgede pirinç, buğday ve un gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarının yüzde 200 arttığını vurguladı.

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