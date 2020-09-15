HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM'den Libya kararı: Tüm paralı askerler çekilecek

BM'den Libya kararı: Tüm paralı askerler çekilecek

15.09.2020 22:49 | Son Güncelleme

BMGK, Libya'ya yönelik silah ambargosuna tam uyum çağrısı yaparak ülkelerin tüm paralı askerlerini Libya'dan çekmesini istedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), tüm ülkelerin Libya'ya yönelik silah ambargosuna riayet etmesini ve paralı askerlerin geri çekilmesini talep eden bir karar çıkardı.

15 üyeli BMGK'da 13 oyla kabul edilen kararda, veto yetkisine sahip Rusya ve Çin çekimser oy kullandı. Karar metninde, 2011 yılında BM kararıyla yürürlüğe giren ancak düzenli olarak ihlal edilen Libya'ya yönelik silah ambargosuna "tamamen uyulması" çağrısı yapıldı. Söz konusub kararda ayrıca bütün ülkeler, Libya'daki paralı askerlere verilen desteği sonlandırmaya ve bu güçleri ülkeden geri çekmeye çağrıldı.

Kararda, Libya'da askeri bir çözüm olamayacağına vurgu yapılarak tüm taraflar, "BM Genel Sekreteri'nin yeni özel temsilcisinin başkanlığında gecikmeksizin siyasi görüşmelere ve ateşkese çağrıldı.

"Yetki UMH'da"

Ülkedeki petrol kaynaklarından tüm Libya halkının yararlanması gerektiğine dikkat çekilen kararda ayrıca, petrol tesislerindeki abluka kınandı. Metinde Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Libya'nın ekonomik ve mali kurumları üzerinde tam yetkisinin devam ettiğine de işaret edildi.

Libya'nın doğu ve güney bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran Halife Hafter'e bağlı güçler ocak ayından bu yana petrol kuyularına abluka uyguluyor. Güvenlik endişesi nedeniyle petrol üretimine devam edemeyen ülke milyarlarca dolarlık kayba uğramış durumda.

BMGK kararında ayrıca ülkedeki insani durumun giderek kötüleşmesinden derin endişe duyulduğu belirtilerek, temel hizmetlerdeki eksikliklere, cinsel şiddete dair haberlere, sığınmacılar, göçmenler ve ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalan Libyalıların müşkül durumuna dikkat çekildi.

BM raporunda Türkiye ve BAE'ye işaret edilmişti

Kısa süre önce yayımlanan ve Libya'ya yönelik silah ambargosuna uyumun mercek altına alındığı BM uzmanlar raporunda çatışan taraflar ve uluslararası destekçileri, silah ambargosunu ihlal etmekle suçlanmış ve ambargonun "tamamen etkisiz kalmaya devam ettiği" tespitine yer verilmişti. UMH'yı destekleyen Türkiye ile Hafter güçlerini destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Libya'ya doğrudan müdahaleyi artırmasıyla bu iki ülkeden silah sevkiyatının "kapsamlı, aleni ve yaptırım tedbirlerini tamamen hiçe sayar şekilde" yapıldığı belirtilmişti.

Raporda, ülkelerin yanı sıra, aralarında Rusya'dan Wagner grubunun da bulunduğu 11 şirketin de ambargoyu ihlal ettiğine dikkat çekilmiş, Rus özel güvenlik şirketinin Mayıs ayında Hafter güçlerine destek için 800 ila bin 200 paralı askeri Libya'ya gönderdiği kaydedilmişti.

ABD'nin istediği oldu

BMGK'da kabul edilen karar tasarısında ayrıca BM Libya Destek Gücü'nün (UNSMIL) görev süresi bir yıl daha uzatılarak UNSMIL'in Libya'da taraflar arasında bir siyasi sürecin yürütülmesi ve kalıcı ateşkes sağlanmasında oynadığı merkezi rol vurgulandı.

Mart ayında istifasını sunan BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'den boşalan yerin doldurulması konusunda aylar süren anlaşmazlık da aşıldı. Buna göre Libya Özel Temsilciliği görevi ikiye bölünerek UNSMIL faaliyetlerinin koordinasyonu ve çatışan taraflar arasında arabuluculuk için iki ayrı ismin atanması kararlaştırıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Salame'nin yerine çeşitli isimler önermiş, ancak atamalar Washington engeline takılmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrıldığını açıklayan Salame Temmuz ayı başında sessizliğini bozmuş, BMGK üyelerini Hafter'i desteklemekle ve silah ambargosu konusunda "ikiyüzlülükle" suçlamıştı.

AP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildiFransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
En Çok Okunan Haberler
Flaş! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı o saatlerde sokağa çıkamayacak
Flaş! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı o saatlerde sokağa çıkamayacak
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
İğrenç olay! Hasta bakıcı, baygın haldeki hastayı taciz etti
İğrenç olay! Hasta bakıcı, baygın haldeki hastayı taciz etti
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a nükleer anlaşmaya tam uyması çağrısı
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a çağrı
Filistin'i yok sayan anlaşma! Trump: Seçimden sonra İran ile anlaşacağız
Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma!
Netflix'ten Suudi Arabistan'daki 'Cemal Kaşıkçı' sansürüne ilişkin itiraf
Suudi Arabistan'daki 'Cemal Kaşıkçı' sansürüne ilişkin itiraf
Yunan milletvekili Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey’e gidersek kaybederiz
Yunan milletvekili: Lahey’e gidersek Meis'i kaybederiz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.