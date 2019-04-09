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BM'den Libya'da çatışmalara son verme ve diyalog çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 04:56 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da Trablus ve çevresinde artan çatışmaları ve Mitiga Havalimanı'na yönelik hava saldırısını şiddetle kınayarak, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve diyalog çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da Trablus ve çevresinde artan çatışmaları ve Mitiga Havalimanı'na yönelik hava saldırısını şiddetle kınayarak, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Libya'daki krize askeri çözüm bulunamayacağını vurguladı.

Trablus ve çevresinde artan çatışmaları ve Mitiga Havalimanına yönelik hava saldırısını şiddetle kınayan Guterres, askeri operasyonlara derhal son verilmesi ve taraflara diyalog çağrısı yaptı.

Guterres, ayrıca tüm taraflara uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda sivillerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğunu hatırlattı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de çatışmalarda kullanılan ağır silahların yerleşim birimlerini etkilediğine ve çok sayıda sivilin bu bölgelerden çıkamadığına dikkati çekerek, sivillerin ve yaralıların tahliyesi için acil insani ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında Trablus ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hafter güçlerine ait savaş uçakları, dün başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'ya ilk kez hava saldırısı düzenlemişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, havalimanına düzenlenen saldırıyı "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.

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