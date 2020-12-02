BM'den "Libya'da ciddi kriz" uyarısı

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'da halen 20 bin yabancı savaşçı ve paralı asker bulunduğunu belirterek ülkeye silah akışının devam etmesi nedeniyle "ciddi bir kriz" ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısı yaptı.

Libya'da iç savaş sonrası siyasi geçiş dönemine zemin hazırlamak üzere oluşturulan Libya Siyasal Diyalog Forumu'nun video-konferansında konuşan Williams, ülkedeki yabancı güçlerin ve silah sevkiyatının Libya'nın egemenliğinin ve BM silah ambargosunun "şoke edici" bir ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Williams ismini vermediği bazı yabancı hükümetlerin tamamen dokunulmazlık hissi içinde davrandığı eleştirisinde bulunarak bu ülkeleri yabancı savaşçılar ve silah sevkiyatı yoluyla Libya krizini daha da derinleştirmekle suçladı.

75 üyeli forum çerçevesinde, Libya'da savaşan tarafların ülkeyi 2021 Aralık ayında cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine götürecek geçici hükümeti oluşturması hedefleniyor.

Ocak ayında Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta Libya iç savaşıyla bağlantılı ülkeler BM silah ambargosuna riayet etmeyi taahhüt etmiş, ancak çeşitli BM yetkilileri konferansın ardından da yurt dışından silah sevkiyatında bir değişme olmadığı eleştirisini her fırsatta dile getirmişti.