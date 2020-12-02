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BM'den "Libya'da ciddi kriz" uyarısı

02.12.2020 22:06 | Son Güncelleme:
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BM, Libya'da halen 20 bin yabancı savaşçı bulunduğunu bildirerek Ekim'de imzalanan ateşkes uyarınca yabancı savaşçılara ülkeyi terk etmeleri için üç ay mühlet verildiğini hatırlattı.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'da halen 20 bin yabancı savaşçı ve paralı asker bulunduğunu belirterek ülkeye silah akışının devam etmesi nedeniyle "ciddi bir kriz" ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısı yaptı.

Libya'da iç savaş sonrası siyasi geçiş dönemine zemin hazırlamak üzere oluşturulan Libya Siyasal Diyalog Forumu'nun video-konferansında konuşan Williams, ülkedeki yabancı güçlerin ve silah sevkiyatının Libya'nın egemenliğinin ve BM silah ambargosunun "şoke edici" bir ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Williams ismini vermediği bazı yabancı hükümetlerin tamamen dokunulmazlık hissi içinde davrandığı eleştirisinde bulunarak bu ülkeleri yabancı savaşçılar ve silah sevkiyatı yoluyla Libya krizini daha da derinleştirmekle suçladı.

75 üyeli forum çerçevesinde, Libya'da savaşan tarafların ülkeyi 2021 Aralık ayında cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine götürecek geçici hükümeti oluşturması hedefleniyor.

Ocak ayında Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta Libya iç savaşıyla bağlantılı ülkeler BM silah ambargosuna riayet etmeyi taahhüt etmiş, ancak çeşitli BM yetkilileri konferansın ardından da yurt dışından silah sevkiyatında bir değişme olmadığı eleştirisini her fırsatta dile getirmişti.

Libya Diyalog Forumu çerçevesinde Ekim ayında imzalanan ateşkes mutabakatında yabancı savaşçı ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi için üç aylık mühlet öngörülmüştü. Ülkede Rusya, Suriye, Sudan ve Çad gibi ülkelerden binlerce yabancı savaşçının bulunduğu tahmin ediliyor.

BM temsilcisi Williams ayrıca ülkede yolsuzluk ve kötü yönetim nedeniyle beliren elektrik sıkıntısı konusunda da uyarıda bulunarak mevcut 27 enerji santralından sadece 13'ünün işler durumda olduğunu söyledi. Williams, ülkenin elektrik altyapısı için acilen bir milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Stephanie Williams, Libya'da 6,8 milyonu aşkın nüfustan 1,3 milyon kişinin Ocak ayında insani yardıma ihtiyaç duyacağını tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.

AP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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