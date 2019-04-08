HABER

BM'den Libya'da geçici ateşkes çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:45 | Son Güncelleme

BM, şiddetli çatışmaların yaşandığı Libya'nın başkenti Trablus çevresinde sivillerin tahliyesi için taraflara geçici ateşkes çağrısı yaptı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), şiddetli çatışmaların yaşandığı Libya'nın başkenti Trablus çevresinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes çağrısında bulundu.

Libya'daki BM İnsani Yardım Koordinatörü Maria Ribeiro, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus etrafında tırmanışa geçen şiddetin 2 bin 800'den fazla sivilin yerinden olmasına yol açtığını anımsattı.

Ribeiro, çatışmalar nedeniyle sivillere acil hizmetlerin götürülemediğini ve elektrik hatlarının zarar gördüğünü ifade etti.

Tüm tarafların, uluslararası insan hakları hukukunun getirdiği yükümlülükler doğrultusunda okullar, hastaneler ve kamu kuruşları da dahil sivillerin ve sivil yapıların güvenliğini sağlaması gerektiğini belirten Ribeiro, ayrıca sivillerin zarar gördüğü tüm bölgelere "engelsiz ve sürekli insani erişim" çağrısında bulundu.

Ribeiro, acil durum hizmetlerinin sağlanması ve çatışma bölgelerindeki yaralılar da dahil sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesi için taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçen hafta perşembe General Halife Hafter'in ele geçirmek için saldırı başlattığı Libya'nın başkenti Trablus'ta bazı çatışma bölgelerinde sivillerin "kapana kısıldığını" kaydetmişti.

- Hafter Trablus'a saldırı başlatmıştı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyonlar düzenlemekle görevlendirmişti.

Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'in siyasi anlaşmayı bozduğunu ve bunun sert bir cevabı olacağını söylemişti.

UMH birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent çevresinde Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

- Trablus'taki çatışmalarda 21 kişi öldü

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ya bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını itiraf etmişti.

Rusya'dan ilginç tank testi! Mermi yerine bakın ne koydular Rusya'dan ilginç tank testi! Mermi yerine bakın ne koydular
Afyonkarahisar’da ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldıAfyonkarahisar’da ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’ açıldı
30 yıllık muhtar, 7'nci kez seçildi30 yıllık muhtar, 7'nci kez seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ateşkes BM Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.