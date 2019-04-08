BM'den Libya'da geçici ateşkes çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), şiddetli çatışmaların yaşandığı Libya'nın başkenti Trablus çevresinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes çağrısında bulundu.

Libya'daki BM İnsani Yardım Koordinatörü Maria Ribeiro, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus etrafında tırmanışa geçen şiddetin 2 bin 800'den fazla sivilin yerinden olmasına yol açtığını anımsattı.

Ribeiro, çatışmalar nedeniyle sivillere acil hizmetlerin götürülemediğini ve elektrik hatlarının zarar gördüğünü ifade etti.

Tüm tarafların, uluslararası insan hakları hukukunun getirdiği yükümlülükler doğrultusunda okullar, hastaneler ve kamu kuruşları da dahil sivillerin ve sivil yapıların güvenliğini sağlaması gerektiğini belirten Ribeiro, ayrıca sivillerin zarar gördüğü tüm bölgelere "engelsiz ve sürekli insani erişim" çağrısında bulundu.

Ribeiro, acil durum hizmetlerinin sağlanması ve çatışma bölgelerindeki yaralılar da dahil sivillerin güvenli şekilde tahliye edilmesi için taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçen hafta perşembe General Halife Hafter'in ele geçirmek için saldırı başlattığı Libya'nın başkenti Trablus'ta bazı çatışma bölgelerinde sivillerin "kapana kısıldığını" kaydetmişti.