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BM’den Libya’da koronavirüs salgını uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 18:44 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, iç savaş yorgunu Libya’nın koronavirüs salgınını kaldıramayacağı uyarısında bulundu.

BM’den Libya’da koronavirüs salgını uyarısı

Ülkede şu ana kadar bir koronavirüs vakasına rastlandı.Birleşmiş Milletler (BM), yeni tür koronavirüs salgınının iç savaşın yıkıma uğrattığı Libya'da yayılması tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

BM'nin insani yardım koordinasyon bürosunun sözcüsü Jens Laerke, Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin halihazırda üzerinde ağır yük bulunan sağlık sisteminin COVID-19 salgınıyla başa çıkabilecek durumda olmadığını söyledi.

BM'nin küresel salgına karşı hazırlık sürecinde Libya hükümetini desteklediğini kaydeden Laerke, BM'nin ayrıca ilan edilen insani ateşkese rağmen Trablus ve çevresinde sürmesi muhtemel şiddete karşı tetikte olduğunu ifade etti.

Libya'da halihazırda teyit edilmiş bir COVID-19 vakası bulunuyor. Libya hastalıkla mücadele merkezinin aktardığı bilgiye göre, sözkonusu hasta şu anda Trablus merkez hastanesinde karantina altında tutuluyor.

Libya'da BM ve Türkiye'nin de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti meşru iktidarın kendisi olduğunu öne sürerken, ülkenin güneyi ve doğusu Rusya'nın da desteklediği General Halife Hafter'in kontrolünde bulunuyor.

epd/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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